В Украине по состоянию на 21 апреля официально выявлено 6 125 зараженных коронавирусом. Но за этим числом скрывается очень сложная ситуация в регионах. Так например, в Ивано-Франковске из-за эпидемии Covid-19 переполнены уже все городские больницы, а 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии. В целом, в течение Пасхальных праздников умерло 5 человек. Из них - у 2-х подтвержден коронавирус, а еще для 3 результаты ждем. Статистика печальная. Поэтому еще раз призываю франковцев соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности", - написал мэр.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о ситуации с заболеваемостью в мире и в Украине.