В Киеве, Киевской и Житомирской областях радиационный фон и химическое загрязнение воздуха в столице находятся в пределах нормы.

Об этом в ходе онлайн-брифинга во вторник заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация с лесными пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС и в Житомирской области постепенно нормализуется", - сказал Демчук.

Как он отметил, во вторник утром был ликвидирован очаг возгорания вблизи села Корогод, в настоящее время усилия ГСЧС направлены на тушение пожаров вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая гора и Рудьки. Кроме того, по словам Демчука, были приняты меры по недопущению распространения возгорания на территорию Беларуси.

"Объект укрытия, хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты зоны отчуждения работают в обычном режиме",- отметил директор департамента.

В Житомирской области, по его словам, локализован еще один очаг возгорания вблизи села Острова. "Основные усилия направление на тушение огня и локализацию очага пожара на территории Выступовицкого лесничества", - добавил Демчук.

"Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах природных фоновых значений", - сообщил директор департамента.

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил: "Химическое загрязнение воздуха в Киеве после существенного уменьшения вчера существенно не изменилось. Показатели по концентрации пыли, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и оксида углерода в основном ниже предельно допустимых концентраций или приближаются к ним".

Напомним, ранее в ГСЧС показали, где и как живут спасатели, которые тушат пожар в Чернобыльской зоне.

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