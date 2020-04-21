Минимальная помощь по безработице во время карантина в Украине составит 1 тысячу гривен. Таким социальная защита наиболее уязвимых категорий безработных усилена на 350 гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости.

"Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривен до 1 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен:

для тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным причинам;

для молодых людей, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

для внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Кроме того, всем безработным, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн), помощь будет перечислена с первого дня регистрации в службе занятости.

Ранее "Страна" писала о том, что уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума.

Также мы сообщали, что в Украине пособие по безработице можно оформить онлайн.