Полиция Тернопольской области собирается привлечь к уголовной ответственности священников Почаевской лавры, которые организовали службу на Пасху с нарушением карантинных мер.

Об этом "Украинским новостям" сообщили в Управлении Нацполиции в Тернопольской области.

"Будут привлечены к ответственности те лица, которые организовали это (пасхальное) Богослужение (с нарушениями)", - сказали в полиции.

Как рассказал представитель ведомства, со священнослужителями Почаевской лавры была договоренность о проведении богослужения согласно нормам и правилам, установленным Кабинетом министров, однако они этого не соблюдали.

Напомним, в Почаевской лавре перед Пасхой умер 76-летний монах. СМИ пишут о том, что у него был коронавирус. С 21 апреля в Почаеве закрылась на въезд и выезд карантинная зона города из-за вспышки коронавируса.