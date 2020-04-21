Без введения карантина в Украине количество больных коронавирусом уже достигло бы 180 тысяч. Такое заявление сделал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1".

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер - у нас бы было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезнью", - считает Ляшко.

По его словам, у Украины сегодня есть неплохой результат карантинных мер, но из-за массовых нарушений верующими ограничений в пасхальную ночь, не исключено, что через 5-7 дней может произойти всплеск заболеваемости.

"Если сравнивать с предыдущим годом, когда 7,5 миллиона украинцев приняли участие в богослужениях, то в принципе придерживались (карантина), но 130 тысяч все равно были (в церквях), и эти 130 тысяч, если они были в закрытом, тесном помещении и заразились - это большое количество, которое может дать нам значительный всплеск заболеваемости коронавирусной болезнью в дальнейшем. В среднем мы это увидим через 5-7 дней после Пасхальных праздников", - говорит замминистра.

"То, что показывает нам статистика, сколько мы увидели священников, монахов, инфицированных в закрытых помещениях - это 100% даст всплеск. Главный вопрос: какой это всплеск будет? И как мы должны к этому готовиться", - добавил он.

По словам Ляшко, Минздрав пока интенсивно готовится к возможному всплеску эпидемии в тех населенных пунктах, где наибольшее количество верующих посещали храмы в пасхальную ночь.

Отметим, что состоянием на 21 апреля в Украине выявили 6125 заболевших на коронавирус, что в 30 раз меньше, чем 180 тысяч, о которых рассказал Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава предлагает продлить карантин до 12 мая, но разрешить гулять в парках.

Также мы сообщали, что во всем мире начались протесты за ослабление карантина.