Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отстранил на время расследования своего первого заместители Николая Поворозника, которого обвиняют во взятке, и назначил исполнять его обязанности Валентина Мондриевского.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей. И возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - сказал Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, киевская власть рассчитывает на оперативное и беспристрастное расследование дела.

Валентину Мондриевскому 41 год. Он родился в Белой Церкви. В 2001 году окончил Институт журналистики КНУ им. Шевченко по специальности "журналистика". Работал на телеканале СТБ, был помощником нардепа Рады IV созыва Юрия Еханурова (2002 - 2005, 2006-2007 годы). С 2005 по 2006 год был пресс-секретарем премьер-министра Украины Юрия Еханурова и руководителем пресс-службы Кабмина. Также занимал пост главы Подольской РГА в Киеве (2016-2018).

До назначения занимал пост заместителя председателя КГГА. Также он является депутатом Киевсовета, членом постоянной комиссии КГГА по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Кличко о Поворознике - с 06:30

Напомним, по версии следствия, Николай Поворозник требовал взятку в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика за содействие в согласовании градостроительных условий и ограничений, а дело открыли еще прошлой осенью. Обыски в мэрии Киева по этому делу прошли 14 апреля.

Сам Поворозник все обвинения отрицает. Он заявил, что ему не объявляли подозрений, а на допрос в полицию он вызван как свидетель.

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