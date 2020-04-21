Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу, 23 или 24 апреля.

Об этом со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуги народа" Евгению Кравчук пишет "Интерфакс-Украина".

"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться – в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп. В повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в регламент – депутаты планируют их отклонить. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия", - сказала Кравчук.

Напомним, на заседании на прошлой неделе Верховная Рада изменила регламент для принятия "антиколомойского" закона.

После этого нардепы зарегистрировали несколько проектов постановления об отмене изменения регламента Рады. Пока депутаты не проголосуют за эти постановления, спикер не сможет подписать закон об изменении регламента работы парламента.