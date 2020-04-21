Столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными Covid-19 получили доплаты к зарплате с 13 марта. Город установил им доплату размером в 9 должностных окладов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга во вторник, 21 апреля.

По его словам, на это Киев из городского бюджета выдели почти 10,8 млн грн. В среднем доплата за март медперсоналу, который работает с больными коронавирусом, составляет:

докторам - 17 тыс. грн

медсестрам -13 тыс. грн

младшему медперсоналу - 11 тыс. грн

"Таким образом, доктора получат за март от 30 до 50 тыс. гривен, медсестры - от 25 до 30 тыс. грн, младший медперсонал - от 20 до 25 тыс. грн", - рассказал Кличко.

Кроме того, по словам Кличко, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город выделил 12,4 млн грн.

"Так, в среднем доктора Центра получат премию 9,8 тыс. грн, фельдшеры - 5,5 тыс. грн, а санитары - 1,9 тыс. грн", - заявил мэр столицы.

Слова о доплатах с 1 мин. 25 сек.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи Украины получили аванс за апрель без обещанной надбавки.

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