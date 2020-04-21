В Киеве за сутки выявлено 42 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе, у четырех медиков и двое детей. Таким образом, в столице число заболевших опасной инфекцией увеличилось до 892. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, 19 (+4 по сравнению данными на 20 апреля) из заболевших в Киеве скончались от последствий заражения вирусом. 30 пациентов - выздоровели.

Также Виталий Кличко уточнил, что среди новых инфицированных - 15 женщин возрастом от 25 до 67 лет и семилетняя девочка, а также 25 мужчин от 18 до 73 лет и пятилетний мальчик. Госпитализированы 13 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Напомним, по данным на понедельник, 20 апреля, в Киеве насчитывалось 850 зафиксированных случаев коронавируса, 15 летальных исходов и 30 выздоровевших.

Как сообщалось, на утро 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине хотят продлить карантин до 12 мая.

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