Экс-директор ГБР Роман Труба сегодня, 21 апреля, публично заявил, что ему готовятся вручить подозрение.

По данным Telegram-канала "Политика страны" подозрение Трубе хотят вручить за кадровый вопрос времён Порошенко. Когда Труба отказался назначить более 20 руководителей на разные должности в ГБР, которые были отобраны через конкурс. Он тогда заявил, что конкурс был сфальсифицированным, а эти кадры ему навязываются разными силами.

"Об этом скандале уже давно забыли, но сейчас решили вспомнить. Что само по себе примечательно - получается, что более ничего интересного и свежего против Трубы не обнаружено.

Вероятно таким образом новое руководство ГБР и генпрокурор Венедиктова пытается дискредитировать Трубу и его людей в ГБР, которые в прошлом году открывали уголовные дела против Порошенко. Сейчас Госбюро и Венедиктову критикуют за то, что этим делам не даётся ход.

В ответ на эту критику - подозрение против Трубы. Оригинально у Зеленского отмечают годовщину его победы во втором туре выборов", - сообщает "Политика страны".

Ранее "Страна" сообщала, что экс-директор ГБР Труба подал в суд на Зеленского за свое увольнение.