Больницу в Подольске Одесской области закрывают на двухнедельный карантин из-за массового заражения медработников.

Об этом в Facebook рассказал глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Пока в Одесской области зафиксировали 146 случаев заражения коронавирусом, в области решили закрыть Подольскую городскую больницу, где большая часть случаев заражения Covid-19 подтверждена у медработников. А в сам город планируют ввести части Нацгвардии.

По cловам Куцыя, в Одессе подтверждено 43 случая заражения коронавирусом, а в Подольске - 37 случаев, в Теплодаре - 27.

Областная комиссия по ЧС решила усилить карантинные меры в Подольске и в районе, поэтому городскую больницу закрывают на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты пройдут ПЦР-тестирование, а все помещения продезинфицируют.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию.

Как передает "Думская" в город также введут части Национальной гвардии Украины. Властям Подольска поручили решить вопрос об обеспечении жильем военнослужащих, которые будут привлекаться "к выполнению карантинных мероприятий" в опорной больнице и "круглосуточно дежурить на карантинных КПП" вокруг города.

Напомним, по данным на 19 апреля, в Украине больше тысячи медиков заразились коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что больше половины новых случаев коронавируса в Одесской области нашли в Подольске.