Заместитель главы Ровенской облгосадминистрации Игорь Тимошенко заявил, что повторных заражений пациентов коронавирусом в регионе нет. Есть люди, которых считали выздоровевшими, но ПЦР-тест показал, что они все еще инфицированы Covid-19.

Об этом Тимошенко сообщил в эфире телеканала "112".

"Я бы назвал это не повторно инфицированные, а клинически здоровые люди, которые прошли процесс лечения. Но это подтверждает своеобразие поведения вируса, то есть, он может находится в организме не обязательно 14 дней, он может находиться и больше. То есть, это те люди, которые уже де-факто были выздоровевшими, им провели тестирование ПЦР и получили положительный тест. Они будут находиться еще на лечение в течение возможно, семи дней до ближайшего тестирования", - сказал Тимошенко.

По его словам, медики ожидали, что указанные пациенты уже должны были выздороветь, но, очевидно, вирус еще не полностью вышел из организма.

По данным замгубернатора, за прошедшие сутки в области зафиксировали 22 новых случая заболевания Covid-19, в тяжелом состоянии сейчас 3 человека, на ИВЛ в области находится 1 человек.

Отметим, что накануне глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил, что у четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, было подтверждено повторно.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 21 апреля в связи с пандемией коронавируса.