Экономики развивающихся государств могут сильнее всего пострадать от последствий коронавируса. Однако Международный валютный фонд готов им помочь.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в блоге на сайте организации.

По словам Георгиевой, МВФ, который располагает кредитным потенциалом в размере 1 трлн долларов, уже одобрил чрезвычайное финансирование для 21 из 103 стран, которые обратились с просьбой о помощи, и подготовил для этого различные инструменты.

"Страны, которые сейчас больше всего пострадали от пандемии, не обязательно являются странами, которые пострадают в наибольшей степени с экономической точки зрения. Я больше всего беспокоюсь о странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах",- написала она.

"Что меня очень беспокоит, так это большой отток капитала с развивающихся рынков. Около 100 миллиардов долларов "улетели" из-за опасений, связанных с неопределенностью этого кризиса, и отправились туда, где безопаснее. Мы хотим, чтобы этот процесс был обращен вспять", - сказала она.

По ее словам, фискальный ответ на пандемию в 193 странах составил 8 трлн долларов, в то время как центральные банки поддерживали ликвидность еще на 6 трлн долларов. Этих мер должно быть достаточно, если кризис будет продолжаться месяцами, но потребуется больше, если он будет продолжаться дольше.

При этом, по словам Георгиевой, пандемия вызвала глобальный кризис, который поразил экономики 170 государств.

Кроме того, Георгиева подчеркнула, что первой целью правительств должно быть укрепление их систем здравоохранения для защиты жизни и принятия мер по предотвращению массовых банкротств и длительных очередей за пособием по безработице, но не следует прибегать к протекционизму на этапе восстановления.

Напомним, ранее МВФ спрогнозировал самый большой спад мирового ВВП со времен Великой депрессии.

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