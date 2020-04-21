Сегодня 21 апреля стало известно, что в ближайшее время экс-главе ГБР Роману Трубе сообщат о подозрении.

Об этом написал сам Роман Труба в своем Telegram-канале.

"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", - пишет экс-директор ГБР.

О каком конкретно деле идёт речь в комментарии "Стране" Роман Труба не уточнил. "Пока никаких комментариев. Скажу, после того, как власть сделает первый шаг", - пояснил Роман Труба.

Но по нашей информации, речь идёт об одном из дел, которые информационно муссировались в период его пребывания на должности.

Напомним, что еще 10 февраля 2020 года НАБУ открыло уголовное производство из-за злоупотреблений бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы в связи с аудиозаписями его возможных разговоров с главой Офиса президента Андреем Богданом и замглавы Офиса Андреем Смирновым.

Дело расследуется по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-директор ГБР Труба подал в суд на Зеленского за свое увольнение.

Так же мы рассказывали, что Труба подал новый иск о восстановлении его в должности главы ГБР.