Во вторник, 21 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал подготовку ко второму чтению "антиколомойского законопроекта" о невозврате банков прежним владельцам.

Заседание в связи с коронавирусом ведется в режиме видеоконференции, трансляция ведется в YouTube.

"В повестке дня заседания у нас один законопроект - наш многострадальный №2571-д", - сказал глава комитета, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Отметим, что Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д). После этого нардепы внесли в него более 16 тысяч поправок.

А на прошлой неделе, 16 апреля, Рада изменила регламент для принятия "антиколомойского" закона. В соответствии с внесенными изменениями, депутаты смогут рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре. Время рассмотрения поправок в зале сократится: фракции смогут настаивать на пяти, отдельные депутаты - на одной.

Также мы писали о том, как Банковая хочет протянуть "антиколомойский закон" и почему изменение Регламента еще ничего не гарантирует.