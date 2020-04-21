Глава Беларуси Александр Лукашенко поручил властям производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, так как Россия якобы отказалась продавать крупу стране.

Об этом Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Бобруйск (Могилевская область), пишет Sputnik Беларусь.

Так, глава страны поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи.

"Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он поинтересовался, как в Беларуси идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличем топлива и удобрений. Заяц отметил, что существенных проблем нет, и пообещал завершить посевную кампанию в сроки.

Ранее Лукашенко уже поручал нарастить в Белоруссии собственное производство гречневой крупы из-за определенных трудностей с поставками из России. А до этого в Минсельхозпроде Белоруссии сообщали, что в стране имеются запасы гречки и сырья для ее производства на пять месяцев.

Весной в магазинах в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса наблюдался повышенный спрос на гречневую крупу. Первого апреля правительство постановлением временно запретило вывозить за пределы республики гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок вне зависимости от страны их происхождения.

Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус и призвал не париться из-за болезни.

Также белорусский лидер рассказал, как врачи запугивают президентов коронавирусом.