Бацька обвинил Россию в отказе продавать гречку
Глава Беларуси Александр Лукашенко поручил властям производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, так как Россия якобы отказалась продавать крупу стране.
Об этом Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Бобруйск (Могилевская область), пишет Sputnik Беларусь.
Так, глава страны поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи.
"Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал Лукашенко.
Кроме того, он поинтересовался, как в Беларуси идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличем топлива и удобрений. Заяц отметил, что существенных проблем нет, и пообещал завершить посевную кампанию в сроки.
Ранее Лукашенко уже поручал нарастить в Белоруссии собственное производство гречневой крупы из-за определенных трудностей с поставками из России. А до этого в Минсельхозпроде Белоруссии сообщали, что в стране имеются запасы гречки и сырья для ее производства на пять месяцев.
Весной в магазинах в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса наблюдался повышенный спрос на гречневую крупу. Первого апреля правительство постановлением временно запретило вывозить за пределы республики гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок вне зависимости от страны их происхождения.
Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус и призвал не париться из-за болезни.
Также белорусский лидер рассказал, как врачи запугивают президентов коронавирусом.