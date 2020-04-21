Министерство здравоохранения получило 1 400 упаковок гидроксихлорохина, которые будут распределені по регионам Украины для лечения заболевших Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"В субботу, 18 апреля, Минздрав получил еще 1 400 упаковок гидроксихлорохина уже от другого производителя. Сегодня будет подписано соответствующее распределение, и это лекарственное средство будет доставлено в наши регионы, и будет находиться в больницах", - сказал Степанов.

Напомним, сейчас для симптоматического лечения больных Covid-19 используют препарат "Плаквенил". В Минздраве заверили, что перебоев с ним не будет.

Сегодня 21 апреля Степанов также предложил продлить карантин до 12 мая, но с ослаблением некоторых ограничительных мер. Глава Минздрава планирует разрешить гулять в парках.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о ходе борьбы с коронавирусом.