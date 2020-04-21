Российский шоумен и историк моды Александр Васильев заявил, что заразился коронавирусом от коллеги по передаче "Модный приговор" Надежды Бабкиной и рассказал о нынешнем состоянии певицы.

Об этом сообщает "КП".

По его словам, он не винит артистку, так как она и сама тяжело больна. "Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма - красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни", - говорит Васильев.

Как отмечается, Васильев сам оказался в больнице, но в данный момент он идет на поправку и лечится дома.

Напомним, Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.

Руководительницу театра "Русская песня" Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.

Также мы писали, что певица Надежда Бабкина вышла из комы и попросила жареной картошки с грибами.