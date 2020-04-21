В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показали быт спасателей, которые тушат пожары в Чернобыльской зоне.

Соответствующие фото и видео опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Так, уточняется, что по состоянию на 20 апреля всего в тушении пожара принимали участие 1 322 человека и 292 единицы техники. В ГСЧС уверяют, что спасатели обеспечены продуктами, а санитарно-гигиенические условия на должном уровне.

В Чернобыльской зоне работают сводные отряды Главных управлений ГСЧС Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей. Для них в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Дубрава развернуты пункты жизнеобеспечения.

Там спасатели отдыхают, завтракают и ужинают. Обеды им доставляют к месту тушения пожаров. Уточняется, что спасатели проходят дозиметрический контроль.

Напомним, ранее экс-руководитель ГосЧС Сергей Бочковский рассказывал "Стране", что спасателей, которые работали над тушением пожаров в Чернобыльской зоне, не сразу обеспечили едой, водой и средствами защиты.