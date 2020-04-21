Во вторник, 21 апреля, в госкорпорации "Росатом" зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом в "атомных" городах.

Об этом со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачева сообщили на официальном сайте "Росатом".

Как говорится в сообщении, сейчас на контроле в отрасли 47 случаев заболевания Covid-19.

"31 человек с контроля снят, и это хорошая новость. А новость плохая - растет количество заражений коронавирусом в "атомных" городах. Ситуация разная. В большинстве городов случаи заболеваний единичные, без распространения. Есть и такие, где их вообще нет. Будем надеяться, что так оно и останется дальше. Это Новоуральск, Лесной (оба находятся в Свердловской области - Ред.), Билибино", - сказал Лихачев.

По его словам, есть и есть третья категория городов, где подтверждено уже больше десяти случаев заболевания. Лихачев отдельно выделил Саров в Нижнегородской области, где у 23 человек подтвердили диагноз Covid-19. В начале апреля в этот город из поездки на российский курорт вернулась семейная пара пенсионеров. Они оказались так называемыми нулевыми пациентами.

"Их навещали родственники, к ним приходили соседи по подъезду. Через неделю у обоих была диагностирована коронавирусная инфекция, а позднее диагноз подтвердился у родственников и соседей. Через контакты инфекцию получили и 7 сотрудников ВНИИЭФ (Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - Ред.). К счастью, у всех заразившихся болезнь протекает в легкой форме. Сейчас все, кто контактировал с заболевшими, это свыше 100 человек, находятся на карантине", - заявил он.

По словам главы "Росатома", тревожная ситуация сложилась в Заречном Пензенской области, Железногорске (Красноярский край), Обнинске (Калужская область) и Удомле (Тверская область).

"Ситуация в каждом из них под контролем местных администраций, помощь им оказывают и наши предприятия. Но есть местное ограниченное распространение болезни", - пояснил он.

По словам Лихачева, принято решение о формировании и подготовке дублирующего состава для всех руководителей - в центральном аппарате в Москве, в дивизионах и на предприятиях.

"Это позволит нам сохранить боеспособной всю систему управления в случае заболевания кого-то из руководства", - сказал он.

Напомним, что данным на 20 апреля, в России за сутки значительно снизился прирост заболевших коронавирусом.

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