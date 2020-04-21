Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 апреля, поздравил с днем рождения королеву Великобритании Елизавету II. Сегодня ей исполняется 94 года.

Поздравление Зеленский опубликовал в Twitter.

"От имени всех украинцев я с удовольствием передаю теплые поздравления Ее Величеству Королеве с днем рождения! Королева является символом мужества, веры и преданности. Я желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, гармонии и благополучия", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Королева Британии Елизавета II приказала отказаться от классического празднование ее дня рождения с применением салютов, так как в условиях пандемии коронавируса это неуместно. Однако будет действовать протокол о поднятии флагов в честь дня рождения монарха.