По данным на 21 апреля, в мире зафиксировали более 2,4 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Соответствующие данные опубликованы на сайте центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Во вторник, 21 апреля, в мире зарегистрировано 2 478 634 случая заражения коронавирусом, 652 046 человек выздоровели, а 170 399 - умерли.

На первом месте по количеству инфицированных остается США, где Covid-19 подтвердили у 787 901 человека, 43 364 из них умерли, а 72 858 - вылечились.

На втором месте находится Испания. Коронавирусом здесь заразились 200 210 человек, скончались от вируса 20 852 человек, а выздоровели - 80 587.

На третьем месте Италия, где Covid-19 подтвердили у 181 22 человек. Всего в стране 24 144 летальных случаев, а победили вирус 48 877 человек.

Франция находится на четвертом месте по количеству зараженных коронавирусом. В стране заразились 156 493 человека, умерли - 20 294, а выздоровели - 38 037.

В Германии зафиксировали 147 065 случаев заболевания Covid-19. Она находится на пятом месте. Количество умерших в стране увеличилось до 4 863, а 94 200 человек выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, в Украине зафиксировано 6 125 случаев заражения коронавирусом. Всего за сутки болезнь выявили у 415 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о ходе борьбы с коронавирусом.