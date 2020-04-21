Карантин в Украине планируют продлить до 12 мая. Правда, Минздрав предполагает, что некоторые ограничения будут ослаблены.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Так, по словам Степанова, на ближайшем заседании правительства, 22 апреля, Минздрав представит постановление о продлении карантина до 12 мая. В нем будут предусматриваться определенные ослабления.

"Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут очень четко ограничены касаемо количества лиц и средств индивидуальной защиты во время прогулок. Очень четкие правила будут прописаны в постановлении. Также мы будем предлагать открытие музеев и библиотек, но также с четким придерживанием карантинных ограничений - дистанции, средств индивидуальной защиты, термоскрининга на входе. Также мы предусматриваем еще ряд смягчений карантинных мер", - сказал Степанов.

Кроме того, по словам министра, правительство на сегодня уже перевело 300% зарплаты медработников за март соответствующим структурам, поэтому медики скоро получат выплаты. На ближайшем заседании правительства примут нормативное регулирование, как должны начислять повышенную зарплату врачам за апрель. Степанов также рассказал, что в ближайшее время МОЗ получит 71 000 костюмов биологической защиты, их передадут врачам.

Министр здравоохранения прокомментировал вчерашнюю ситуацию с 7 областями, которые вчера не подали сведения по статистике инфицирования Covid-19. По данным Степанова, на Пасху все лаборатории работали в обычном режиме, но многие люди не обращались к врачам. В Черновицкой области произошла техническая ошибка, а в Винницкой области решили дать "отдохнуть" амплификатору.

Глава Минздрава также сообщил, что из 415 новых случаев заболевания, зафиксированных в течение прошедших суток, 25 подтверждены у детей, а 64 - у медработников. Всего в стране 399 заболевших детей и 1138 медработников. 20 апреля 126 человек были госпитализированы. Зарегистрировано 10 новых летальных случаев.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек.