Премьер-министр Баварии Маркус Зедер официально подтвердил отмену Октоберфеста-2020 из-за пандемии коронавируса.

Об это сообщает РИА Новости.

По словам Зедера, риск при проведении традиционного фестиваля пива в условиях распространения Covid-19 слишком велик.

"В этом году Октоберфест не состоится, невозможно работать над Терезином лугу (место проведения пивного фестиваля в Мюнхене) в маске и соблюдать дистанцию", - сказал Зедер.

Отметим, мероприятие было запланировано на период 19 сентября - 4 октября 2020 года. Это фольклорный фестиваль, который проходит в Мюнхене. Его называют самым большим народным гулянием в мире. Ежегодно к нему присоединяются около 6 млн посетителей.

Напомним, в Британии из-за коронавируса отменили салюты в честь дня рождения Елизаветы II.