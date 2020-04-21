Во Львове патрульные полицейские приехали в областную инфекционную больницу, чтобы поблагодарить врачей за работу во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ТСН, сюжет обнародован в YouTube.

Около 20 патрульных полицейских на четырех служебных авто приехали к больнице. Через громкоговоритель, соблюдая дистанцию, они обратились к медикам со словами благодарности за работу и пожеланиями успехов и здоровья.

"Уважаемые врачи! Выражаем вам искреннюю благодарность за честную и самоотверженную работу! Мы вместе преодолеем все невзгоды. Сил и здоровья вам!" - говорилось в обращении патрульных.

Для врачей такая акция стала полной неожиданностью. По их словам, это было искренне и трогательно.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 21 апреля.