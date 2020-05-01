Начался последний весенний месяц! В мае придет летнее тепло, на всех деревьях появится молодая листва, будут радовать и благоухать тюльпаны и ландыши. Надеемся, что стране удастся победить коронавирус, карантин будет снят и все смогут вернуться к привычной жизни.

Многие люди при построении планов отталкиваются от лунного календаря и ориентируются на расписание магнитных бурь. Все это мы подготовили для читателей и предлагаем вниманию ниже.

Магнитные бури в мае 2020

В первой половине мая магнитная буря ожидается пятого числа, во вторник. Это колебание окажется слабым - таким, которое могут не почувствовать даже метеозависимые люди.

Тем не менее, накануне вспышки на солнце 5 мая лучше хорошо выспаться, правильно питаться, не перенапрягаться физически, не употреблять алкоголь.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендовано иметь при себе необходимые лекарства. Особенно это касается тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Лунный каленадарь на май 2020

Май начнется с растущей Луны. В этом месяце будет поровну благоприятных и неблагоприятных дней.

Благоприятные дни:

3 мая (вс),

12 (вт),

17 (вс),

27 (ср).

Неблагодарные дни:

7 (чт),

14 (чт),

22 (пт),

30 (сб).

Полнолуние ожидается 7 мая, новолуние - 22 мая.