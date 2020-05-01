Поле одуванчиков. Фотообои
Поле одуванчиков. Фотообои

Начался последний весенний месяц! В мае придет летнее тепло, на всех деревьях появится молодая листва, будут радовать и благоухать тюльпаны и ландыши. Надеемся, что стране удастся победить коронавирус, карантин будет снят и все смогут вернуться к привычной жизни.

Многие люди при построении планов отталкиваются от лунного календаря и ориентируются на расписание магнитных бурь. Все это мы подготовили для читателей и предлагаем вниманию ниже.  

Магнитные бури в мае 2020 

В первой половине мая магнитная буря ожидается пятого числа, во вторник. Это колебание окажется слабым - таким, которое могут не почувствовать даже метеозависимые люди. 

Тем не менее, накануне вспышки на солнце 5 мая лучше хорошо выспаться, правильно питаться, не перенапрягаться физически, не употреблять алкоголь.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендовано иметь при себе необходимые лекарства. Особенно это касается тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

магнитные бури май 2020

Лунный каленадарь на май 2020

Май начнется с растущей Луны. В этом месяце будет поровну благоприятных и неблагоприятных дней. 

Благоприятные дни:

  • 3 мая (вс),
  • 12 (вт),
  • 17 (вс),
  • 27 (ср). 

Неблагодарные дни:

  • 7 (чт),
  • 14 (чт),
  • 22 (пт),
  • 30 (сб). 

Полнолуние ожидается 7 мая, новолуние - 22 мая. 

Лунный календарь на май 2020

Лунный календарь на май 2020

Лунный календарь май 2020

Лунный календарь май 2020

лунный календарь май 2020

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