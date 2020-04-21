Украина заняла 96-е место в мировом Индексе свободы слова "Репортеров без границ".

Об этом пишет глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на странице Facebook.

"Начинала Украины со 126-го места в 2013-м году. Худшая позиция была №129 в 2015-м (очевидно, из-за войны на Востоке). Позже украинская свобода слова закрепилась на 101-102 м местах (прошлый год - 102)", - пишет глава НСЖУ.

По его словам, безнаказанность за преступления против работников СМИ приводит к новым нападениям.

"Репортеры без границ" отмечают, что прогресс на шесть пунктов в рейтинге свободы слова больше говорит не о прогрессе Украины, а об ухудшении ситуации в других странах. Медиа в Украине поляризованные, как и все общество. Полная безнаказанность за преступления против журналистов приводит к новым нападениям. В частности, со стороны радикалов. Власть поддерживает проект закона о борьбе с дезинформацией, который криминализирует журналистскую деятельность и внедряет государственный контроль над информацией", - пишет Томиленко.

Глава НСЖУ подчернкул, что следующий Индекс как раз и покажет в каком направлении идут украинские власти.

"Будут ли они поддерживать СМИ, защищать права журналистов и свободу слова, бороться с безнаказанностью? Или власть будет пытаться контролировать медиа? Через поддержку неадекватных инициатив, вроде "закона Бородянского", через внедрение контроля Нацсовета над всеми медиа, через воплощение политики "ненужности журналистов", - задается вопросом Томиленко.

По словам главы НСЖУ, Индекс - это помощь украинской власти определиться с ориентирами для страны. Или двигаться в сторону лидеров свободы слова - Норвегии (1-е место в Индексе), Финляндии, Дании, Швеции, Германии. Или возвращаться во вторую сотню стран по свободе слова - в ряды Боливии, Габона, Колумбии и Зимбабве.

"Я голосую за Норвегию", - написал Томиленко.

Ранее мы писали, что Национальный союз журналистов Украины обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю. В обращении работники СМИ попросили разрешить киоскам прессы работать во время карантина.