Немецкие медики разработали систему, которая позволит уже 9 мая возобновить чемпионат Германии по футболу.

Об этом со ссылкой на генерального директора Бундеслиги Кристиана Зайферта пишет Bild.

По словам Зайферта, группа медиков разработала специальную систему, которая поможет игрокам Бундеслиги не только тренироваться, но и проводить матчи.

"Группа медиков разработала концепцию - от командных тренировок до проведения игрового дня. Это касается не только того, что происходит на поле, но и рядом с ним. Это риск, но клубы возьмут на себя ответственность. Что касается матчей без зрителей, то нельзя говорить, что они так же хороши и красивы, как игры с болельщиками, но, с точки зрения экономики, это единственный вариант для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены. Призываю всех к терпению. В четверг мы поговорим об этом с клубами", - сказал директор лиги.

Напомним, что УЕФА может возобновить Лигу чемпионов уже 7 августа. Именно тогда должны будут состояться ответные матчи 1/8 финала.

Также мы писали, что в Испании договорились доиграть футбольный чемпионат, прерванный из-за коронавируса. Ла Лига пока рассматривает даты матчей 28 мая, 6 июня и 28 июня.

Между тем, Бельгия уже стала первой страной Европы, где из-за коронавируса завершили футбольный сезон, не окончив его.