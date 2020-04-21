Депутат от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, что в быту разговаривает на русском языке, хотя хорошо знает и украинский. По его словам, ему комфортнее говорить по-русски в русскоговорящей среде.

Об этом пишет Tribuna.

"Я живу в Украине, хорошо знаю украинский язык, могу на нем разговаривать. Но в своем общении, быту я использую русский язык. Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно. Я хочу быть максимально искренним в этом отношении", - сказал нардеп.

По словам Беленюка, когда он находится в формальной обстановке, где по закону нужно использовать государственный язык, он говорит на украинском.

"Не знаю, как могут всплывать такие вопросы. Я ходил в украинскую школу, учился на украинском, нормально общаюсь. Но вопрос не в этом. Но в личной жизни я использую русский, вот и все", - заявил Беленюк.

При этом, нардеп от "Слуги народа" сообщил, что всегда переходит на украинский, когда кто-то начинает говорить на нем.

"Но когда вокруг все говорят на русском, ты всю жизнь разговариваешь на русском, то я не вижу вопроса, на каком языке говорить. Мне комфортнее говорить по-русски в русскоговорящей среде. У меня тут нет никакой принципиальности. Мне не сложно перейти на украинский, если я слышу, что человек на нем говорит. Хотя мне постоянно приходится переводить с русского, я мыслю по-русски. Но я не вижу в этом проблемы", - сообщил Жан Беленюк.

По его мнению, то, на каком языке говорит человек, не является маркером любви к родине. А переходить на украинский, чтобы кому-то понравиться, по словам Беленюка, он не собирается.

"Не хочу, как какие-то президенты или чиновники, только для того, чтобы понравится публике, сейчас это тренд, делать из себя украиноязычного человека, показывать это, а дома разговаривать на русском. Я такого делать не буду. Моя сфера деятельности - спорт. Я добился определенных результатов, меня за это можно уважать. А понравиться кому-то из-за постоянного общения на украинском, при том, что мне более комфортно говорить по-русски, я не вижу в этом логики", - сказал Беленюк.

Напомним, депутат Жан Беленюк ходит в Раду с бумажником Louis Vuitton за 31 000 гривен и жалуется на дороговизну в столовой.