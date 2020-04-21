Генеральная ассамблея ООН единогласно одобрила резолюцию, призывающую не допустить спекуляцию вакциной от коронавируса, которую пытаются создать уже некоторые страны.

Об этом сообщают РИА "Новости".

В документе говорится, что система ООН главным образом отвечает за координацию глобальных усилий по контролю за распространением коронавируса. Ключевую же роль в борьбе с Covid-19 отвели Всемирной организации здравоохранения.

ГА ООН также призывает страны-члены и другие государства срочно принять меры, направленные на исключение случаев спекуляций и создания неоправданных запасов, которые могут стать препятствием в доступе к безопасным, эффективным и доступным препаратам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты и медоборудованию.

Ранее мы сообщали, что китайские врачи успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.

Также мы писали, что и британцы запустили вакцину от коронавируса, действенность которой еще не подтвердили в ходе клинических испытаний.