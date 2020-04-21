Трое жителей округа Вестчестер на окраине Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Округ Вестчестер - один из первых в США, где стремительно начал распространяться Covid-19. Трое его жителей обвинили ВОЗ в том, что она не своевременно объявила о пандемии, не смогла проконтролировать реакцию Китая на вспышку коронавируса, не дала адекватные рекомендации по лечению Covid-19 и не координировала ответные действия стран мира.

Более того, истцы подозревают, что ВОЗ находилась в сговоре с правительством Китая и совместно они пытались скрыть серьезность положения с новым коронавирусом.

Групповой иск был подан в федеральный суд в Нью-Йорке. По мнению истцов, ВОЗ причинила "неисчислимый" вред примерно 756 000 взрослых жителей округа Вестчестер. При этом уточняется, что, вероятно, иск будет отклонен, поскольку законодательство США предоставляет ВОЗ "функциональный иммунитет" в таких случаях.

Напомним, в ВОЗ призвали глав стран не политизировать тему борьбы с коронавирусом.