В Европейском суде по правам человека избрали нового главу. Им стал судья из Исландии Роберт Спано. В должность он вступит 18 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Сейчас кресло главы ЕСПЧ занимает судья из Греции Линос-Александр Сицилианос, но уже через месяц его заменит Роберт Спано.

Исландцу 47 лет, он окончил юридический факультет Исландского университета в 1997 году, работал в этом же учебном заведении профессором и деканом. Роберт Спано магистр в области европейского и сравнительного права Оксфордского университета.

С 2009 по 2013 годы Спано был парламентским омбудсменом Исландии. В ноября 2013 года он был назначен судьей ЕСПЧ, в 2017 году - председателем его секции. С 2019 года был вице-президентом суда.

Напомним, по искам в ЕСПЧ Украина выплатила потерпевшим больше миллиарда гривен.