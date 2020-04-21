По состоянию на утро вторника 21 апреля в Киеве на части улиц наблюдается значительное затруднение движения транспорта.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, в пробках стоит проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, проспект Леся Курбаса, улица Семьи Сосниных, Большая Окружная дорога, проспект Академика Глушкова, Голосеевский проспект, улица Набережно-Крещатицкая, улица Елены Телиги, проспект Героев Сталинграда и улица Автозаводская.

Также затруднено движение на улице Мостицкой, улице Вышгородской, улице Щусева, улице Юрия Ильенко, улице Валерия Лобановского и улице Крутогорная.

На левом берегу незначительное затруднение движения на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина и Броварском проспекте.

Затруднено движение по Южному и Русановскому мостам, а также мосту Патона.

Напомним, что вчера, 20 апреля, на дорогах столицы нормализировалось движение транспорта - после того, как власти сняли блокпосты, на которых у людей проверяли температуру в связи со вспышкой коронавируса.