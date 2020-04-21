По состоянию на утро вторника, 21 апреля, Киев снова вернулся в топ городов мира с самым грязным воздухом. Индекс его загрязнения в украинской столице по данным на 08:05 составил 150 единиц.

Об этом свидетельствуют данные сервиса QIAir.

В рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом Киев занимает четвертое место. Качество воздуха в городе, по данным сервиса, является небезопасным для чувствительных групп. Впереди украинской столицы находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт) и Ханой (Вьетнам).

Напомним, по состоянию на 20 апреля качество воздуха в Киеве и Житомире приближалось к норме.

Также мы писали, что причиной сильного загрязнения воздуха в украинской столице стали многочисленные пожары - в том числе, в Житомирской области и Чернобыльской зоне.