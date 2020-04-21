Испания из-за коронавируса не планирует принимать иностранных туристов этим летом. Курорты заработают не раньше следующего года.

Об этом со ссылкой на информацию испанского правительства и представителей туристической индустрии пишет местная пресса, сообщает Deutsche Welle.

Так, эксперты Exceltur, ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль, прогнозируют, что иностранные туристы смогут отдохнуть в стране не раньше лета 2021 года.

А по словам министра труда Испании Иоланды Диас, правительственный план поэтапного возобновления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев раньше конца текущего года. При этом правительство анонсирует помощь сотрудникам отрасли, оставшимся без работы.

По данным министра потребления Испании Альберто Гарсона, иностранцам не стоит бронировать летние поездки в Испанию. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина - неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания относится к числу наиболее пострадавших от пандемии стран.

Отметим, по данным на утро 21 апреля в Испании выявили уже 200 210 случаев коронавируса, 20 852 из них оказались летальными.

Напомним, из-за карантина экономика Испании может обвалиться на 12,4%, а Германии - на 7,5%.