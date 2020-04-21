В ночь с понедельника на вторник, 21 апреля, Запорожская атомная электростанция отключила блок №2 от энергосистемы страны и вывела его в резерв.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

"21 апреля в 02:01 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от сети и выведен в резерв", - сказано в сообщении.

На данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 760 МВт. На энергоблоке №3 идут 124-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 6-е сутки планового среднего ремонта.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", - сообщает пресс-служба электростанции.

Напомним, на прошлой неделе у двух сотрудников Запорожской АЭС выявили коронавирус.