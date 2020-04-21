Европейский союз готов оказать комплексную поддержку Украине в вопросе урегулирования ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий.

Так, по словам Точицкого, он провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что Евросоюз готов оказать Украине помощь.

"Высоко ценим готовность друзей из ЕС помогать Украине!" – написал Точицкий.

Напомним, по состоянию на вечер 20 апреля в Чернобыльской зоне продолжалось тушение пожаров. Спасатели работали на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. В зоне оставались отдельные очаги тления травяного настила, пней, лесной подстилки и остатков древесины.

Отметим, что пожары в Зоне отчуждения начались 4 апреля. Ранее Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле.