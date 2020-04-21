Вчера, 20 апреля, по людям стреляли не только в Киеве. Трагедия едва не разыгралась и в одном из сел Броварского района.

Здесь компания мужчин отдыхала на берегу озера, однако это не понравилось местному жителю, который после короткой перепалки и открыл по ним огонь.

"Между ними сначала возник словесный конфликт. Затем местный житель из устройства для отстрела резиновыми пулями совершил выстрелы в сторону компании. В результате люди получили телесные повреждения в виде рваных ран нижних конечностей. Пострадавших сразу доставили в больницу. К счастью, их жизни ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

В дальнейшем по месту жительства стрелка следователь полиции провел неотложный обыск. Во время которого было обнаружено и изъято оружие, ножи и патроны. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

"Стрелок задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что стрелок, расстрелявший в Кривом Роге молодую пару, выбросился с 8 этажа при задержании.