Сегодня, 21 апреля, цена американской нефти на мировых биржах вышла из отрицательной зоны после того, как накануне ушла в минус (то есть продавцы готовы были доплатить покупателю, лишь бы избавиться от сырья - Ред.)

По итогам начала торгов цена нефти WTI с поставкой в мае достигла уровня $1,10 за баррель. И трейдеры сейчас больше сосредоточены на июньских контрактах на июньскую поставку, сообщает Коммерсант со ссылкой на AFP. Так, например, нефть марки Brent с поставкой в июне торговалась на уровне $25,61 за баррель.

Падение цен на нефть в мире происходит из-за снижения спроса на сырье в связи с карантинными мерами, принятыми многими странами, чтобы остановить распространение коронавируса. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, избыточное предложение нефти в апреле составит 29 млн барр./сутки, а в среднем в 2020 году - 9,3 млн баррелей в сутки.

Ранее "Страна" рассказывала, что директор "Нафтогаза" призвал заполнить под завязку все хранилища бесплатной нефтью, но только не российской.