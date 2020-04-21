Президент США Дональд Трамп воспользовался ситуацией с эпидемией коронавируса в стране, что бы еще сильнее ужесточить меры против нежелательных мигрантов.

Глава Белого дома заявил, что подпишет указ о временной и полной приостановке иммиграции в страну. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"В свете атаки со стороны невидимого врага, а также ради необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты", - заявил Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объявил о трех этапах отмены карантинных ограничений в стране. Открытие пройдет под лозунгом "Opening Up America Again".

Так же мы рассказывали, что Трамп намерен отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.