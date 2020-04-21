Власти России продолжают закрывать доступ к, нежелательным по их мнению, информационным ресурсам в сети.

Вчера, 20 апреля, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Пока не ясно, заблокирован сайт Минреинтеграции только на территории России, или же и на временно оккупированных территориях Украины.

Однако, известно, что причину блокировки сайта российская власть выбрала довольно странную, а именно - "претензии вызвала новость о сокрытии количества больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе".

Россию обеспокоили данные с временно оккупированных украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских окупационних администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а врачей обязуют не разглашать реальную ситуацию.

Ссылаются российские чиновники на то, что их оккупационные администрации отчитались об отсутствии больных и о наличии большого запаса тестов. При этом, Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информацию от представителей оккупационной российской администрации в украинском Крыму о том, что российское Минобороны планирует зараженных коронавирусом военных размещать в Севастополе, для чего уже началась подготовка госпитального судна "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и как небольшой бесплатный военный отель для командования.

Уверены, что сокрытие российской оккупационной "властью" в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирусом, это лишь повод для блокирования сайта нашего министерства. Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинской территории, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, об отказе РФ выполнять свои обязательства по выводу войск с территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное. Более того, РФ, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями еще раз подтверждает обратное", - отметили в Минреинтеграции.

Ранее "Страна" сообщала, что в компании OpenVPN отказались выполнять требования Роскомнадзора по блокировке сайтов.