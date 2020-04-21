Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что Украина должна воспользоваться отрицательными ценами на нефть и по максимуму заполнить свои хранилища. Правда он добавил, что бесплатную нефть не стоит брать у России.

Об этом Юрий Витренко написал в своем Facebook.

"Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть (продавцы - Ред.) готовы платить, чтобы забирали нефть.

Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Хотя по некоторым данным, например в США хватит емкостей для хранения нефти до ноября при нынешних темпах добычи и потребления.

В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости.

Похоже бизнес по хранению нефти станет наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать.

С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом.

Здесь у нас почти консенсус, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран. И пишут, что в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн", - заявил Юрий Витренко.

Напомним, "Страна" в материале "Продавец доплатит" выяснила почему цена на нефть впервые в истории опустилась до отрицательных значений и что это значит.