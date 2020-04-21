Из-за обвального падения цен на нефтяные фьючерсы 20 апреля встал вопрос, что дальше будет с рынком черного золота.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев дал "Стране" свой экспертный комментарий по поводу ситуации.

Специалист сказал следующее, сообщает telegram-канал "Политика Страны".

"На биржах не торгуют реальным товаром. Чем больше изменение котировок, тем больше могут заработать спекулянты. Сегодня некоторые неплохо поднялись.

Сегодня - технический период, когда заканчивается торговля одними фьючерсами и начинается другими - июньскими.

Нужно или реально купить нефть, произведенную в мае, или перевести обязательства на июньский фьючерс. Риски высокие, и спекулянты их использовали по максимуму, спровоцировав отрицательную цену. Большинство тех, кто не собирался торговать реальной нефтью, вышли из торгов, когда цена все же была выше нуля. Пока на цену физической нефти этот обвал никак не повлияет. Она определяется по среднемесячным котировкам, а они не были ни минусовыми, ни нулевыми. Один день с минусом особой погоды не сделает. То есть пока это забавный прецедент, который войдет в историю. Но поставки отдельных партий по минусовой цене или даром уже есть. Саудиты уже договорились о поставках по согласию (бесплатно, но нужно забрать весь объем, который предложат).

Для стран-добытчиков сейчас сложный момент. Есть три варианта. Первый - быстро сокращать добычу, что может сделать США за счет сланцевых технологий, но не может Россия, так как у нее многие месторождения находятся на завершающей стадии разработки и, если сейчас прекратить добычу, потом ее уже нельзя будет восстановить. Второй - резко нарастить продажи по низким ценам и выиграть за счёт объемов. Третий - продавать излишки хотя бы за сколько-нибудь. Для стран-покупателей в связи с этим сейчас благоприятный момент для формирования стратегических запасов. Закупки активно ведет Беларусь. У нас это невозможно, так как нет нормативной базы. Законопроекту о создании таких запасов так и не дали ход".

Как писала "Страна", цена на нефть в понедельник упала до минус 55 долларов за баррель.

Это произошло несмотря на недавнюю договоренность стран ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти.