Космическое командование США сообщило, что 15 апреля российские военные запустили с космодрома Плесецк противоспутниковую ракету.

Об этом сообщает сайт N+1.

В США говорят, что в случае успеха испытаний и поражения мишени на орбите в околоземное пространстве попадают сотни обломков, способных повредить или вывести из строя спутник любой страны. Такое уже происходило, когда противоспутниковые ракеты испытывали Китай и Индия.

Правда, сейчас после предполагаемого российского пуска никаких новых обломков или объектов на орбите американцы не засекли.

Однако, в феврале 2020 года астрономы-любители и американские военные сообщили об активности российского спутника "Космос-2542", начавшего преследовать американский спутник связи USA 245. Вероятно, в данном случае производились испытания спутника-инспектора.

Российские военные о каких-либо испытаниях не сообщают. По мнению экспертов, если испытания и проводились, то речь может идти о пуске противоспутниковой ракеты системы "Нудоль".

Американские военные начали заявлять о том, что Россия проводит испытания противоспутникового оружия, еще в августе 2014 года. Тогда Космическое командование ВВС США (в 2019 году на его базе было создано Космическое командование США) объявило, что российские разработчики с территории космодрома Плесецк провели первые летные или бросковые испытания ракеты-перехватчика перспективной системы "Нудоль".

Предполагается, что проведенные проверки были неудачными, но однозначно утверждать это военные не стали. Тогда же американские военные объявили, что Россия стала представлять серьезную угрозу космическим активам США и стран-союзников. Испытанной ракете американцы присвоили обозначение PL-19 - объект, обнаруженный на полигоне №19 в Плесецке.

Второе испытание ракеты "Нудоль", также оказавшееся неудачным, по данным Пентагона, состоялось в апреле 2015 года.

Третье испытание, состоявшееся в ноябре 2015 года стало первым успешным, причем, как заявили американские военные, оно уже точно носило противоспутниковый характер.

Четвертый и пятый пуски были произведены в мае и декабре 2016 года и тоже оказались успешными.

Шестой и седьмой запуски состоялись в марте и декабре 2018 года. В этих случаях противоспутниковые ракеты были впервые запущены с мобильной пусковой установки. Эти проверки также оказались успешными.

По данным американской разведки, во всех случаях противоспутниковые ракеты запускались с космодрома Плесецк по условным космическим целям, по суборбитальным траекториям или по каким-то космическим объектам.

На время всех испытаний Россия публиковала в системе NOTAM (система извещения экипажей летательных аппаратов) предупреждения об опасности полетов в части воздушного пространства над Баренцевым морем, Чёшской губы и моря Лаптевых.

Зона над Чёшской губой в Баренцевом море, объявленная 15 апреля опасной для полетов, фото N+1

Минобороны России или другие российские ведомства о проведении испытаний какого-либо оружия в эти даты не сообщало, хотя о проведении испытательных запусков ракет-перехватчиков 53Т6 и модернизированных 53Т6М на территории казахстанского полигона Сары-Шаган в эти и другие годы российские военные рапортовали регулярно (см. видео).

Ранее "Страна" писала, что "Роскосмос" решил посвятить 75-летию Победы запуск космической ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая взлетит 25 апреля. Она получила название "Ракета Победы".

Мы также сообщали о намерении "Роскосмоса" отдать деньги со строительства космодрома "Восточный" на борьбу с коронавирусом.