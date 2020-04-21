Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают трудные испытания, связанные с коронавирусом. Более того, они будут тяжелее, чем нынешние.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Поверьте, самое сложное - впереди... Многие попросту не понимают, что это за вирус", - предупредил Гебрейесус собравшихся на брифинге в Женеве.

Он пояснил, что, с одной стороны, новый вирус очень заразный, а с другой представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Правда, затем глава ВОЗ оптимистично добавил, что "мы можем предотвратить эту трагедию" - то есть более сильный всплеск заболевания, чем сейчас.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Дональд Трамп распорядился остановить финансирование ВОЗ, так как сомневается в эффективности организации в противостоянии коронавирусу.

Между тем несмотря на слова главы ВОЗ, в Украине пока третий день подряд снижается число зараженных.