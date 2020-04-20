Россия исключила двух граждан Украины из своего санкционного списка. Речь идет о Вадиме Новинском и Андрее Киселеве.

Соответствующее постановление правительства РФ подписано 20 апреля и опубликовано на его официальном интернет-портале.

Вадим Новинский - народный депутат, один из лидеров партии "Оппозиционный блок" (партия не прошла 5% барьер на выборах, а сам Новинский прошел по мажоритарному округу), а также бизнес-партнер Рината Ахметова по металлургическому холдингу "Метинвест".

Андрей Киселев - экс-нардеп от "Оппоблока", основатель компании "УкрМет" - одного из крупнейших игроков на рынке металлолома Украины.

"На обоих российские санкции были наложены в конце 2018 года, когда "ахметовская" часть "Оппоблока" отказалась идти на объединение с партией Медведчука и Рабиновича "За жизнь" и поддержать на выборах президента Юрия Бойко как единого кандидата. Они выдвинули своего кандидата - Вилкула. Такое поведение "ахметовцев" было воспринято в Москве как игра на стороне Порошенко, а потому и были введены санкции", - сообщает telegram-канал "Политика Страны".

Как рассказали "Стране" источники в окружении Вадима Новинского (сейчас он лечится от коронавируса), для него решение о снятии санкций стало полной неожиданностью.

"В прошлом году ему проступали из Москвы сигналы, что санкции могут снять, но взамен ставили условие - порвать политические отношения с Ринатом Ахметовым. Новинский отказался. Поэтому сейчас он отнёсся к снятию санкций с подозрением. Не исключает, что это "подстава", чтоб вбить клин в отношения между ним и Ахметовым. Тем более, что сняли санкции из всех людей близких к Ринату только с Новинского", - сказал "Стране" источник.

Ранее "Страна" анализировала, зачем Россия ввела санкции.