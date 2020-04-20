В Житомирской области подтвердились еще 44 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19, один человек скончался. Всего в области 270 человек, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко на своей странице в соцсети Facebook.

"По состоянию на 22:00, по результатам лабораторного исследования 111 проб, количество больных коронавирусом выросло на 44 человека. Две повторные пробы жителей г. Житомир и с. Гришковцы показали наличие болезни в организме. По состоянию на сейчас, общая численность заражений составляет 270 человек", - написал Бунечко в понедельник вечером.

Глава ОГА отметил, что наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 77 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве – 46 случаев инфицирования. "К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных Covid-19, сегодня умер житель Черняховского района. Мужчина, 83 года, был госпитализирован 19 апреля в Черняховское ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее", - подытожил Бунечко.

Как сообщала "Страна", на утро 20 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 5 710 человек.

Сегодня в Житомире выявили коронавирус у четырех военнослужащих ВСУ. Также стало известно, что в Житомирской области умерла уже пятая жертва коронавируса.