Украинцы в масках. Фото: Страна
Украинцы в масках. Фото: Страна

На этой неделе карантин в Украине не закончится. В ближайшие дни правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем его продлит. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал предварительную дату - до 12 мая, и это как минимум. То есть украинцев обяжусь сидеть дома все майские праздники. 

Последние три дня в Украине наблюдалось падение числа новых инфицированных Covid-19. Но хорошей новостью это не стало. Выяснилось, что сведения о тестировании по итогам воскресенья 19 апреля не подали семь областей. 

С учетом неполных данных, в Украине лабораторно подтверждено 5 710 случаев заболевания. Однако в реальности эти цифры выше, насколько - должно стать известно сегодня. 

Что происходит с коронавирусной статистикой в Украине читайте в нашем материале. А за последними новости в стране и мире, связанными с Covid-19, следите в этой хронике событий, она обновляется. 

08:27  "Роскомнадзор" заблокировал сайт украинского министерства по делам оккупированных территорий. За информацию о том, что в "ДНР" и "ЛНР" якобы скрывают истинное положение дел с коронавирусом.

08:13  И десятка стран, где сделали больше всего тестов на коронавирус по состоянию на 20 апреля.

  1. США - 4,026,360
  2. Россия - 2,053,319
  3. Германия - 1,728,357
  4. Италия - 1,398,024
  5. Испания - 930,230
  6. ОАЭ - 790,000
  7. Турция - 673,980
  8. Южная Корея - 563,035
  9. Канада - 559,578
  10. Великобритания - 501,379

08:09  А вот первые десять стран по динамике заболеваемости. На четвертом месте - Россия, где массово тестируют население. Прирост новых больных в РФ выше, чем в Италии, Испании и Франции. Но на первом месте все равно США. 

статистика заболевших коронавирус

08:00  Первая десятка стран по смертности от коронавируса за вчерашний день. Больше всего в США, Франции и Италии. 

смертность от коронавируса

07:51  В Германии число случаев COVID-19 за сутки возросло на 1785.

07:45  Дональд Трамп полностью остановит миграцию в США. Правда, причина - не столько вирус, сколько безработица в самой Америке. 

07:34  Вот карта коронавируса за вчерашний день.

карта коронавируса 20 апреля

 

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