На этой неделе карантин в Украине не закончится. В ближайшие дни правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем его продлит. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал предварительную дату - до 12 мая, и это как минимум. То есть украинцев обяжусь сидеть дома все майские праздники.

Последние три дня в Украине наблюдалось падение числа новых инфицированных Covid-19. Но хорошей новостью это не стало. Выяснилось, что сведения о тестировании по итогам воскресенья 19 апреля не подали семь областей.

С учетом неполных данных, в Украине лабораторно подтверждено 5 710 случаев заболевания. Однако в реальности эти цифры выше, насколько - должно стать известно сегодня.

Что происходит с коронавирусной статистикой в Украине читайте в нашем материале. А за последними новости в стране и мире, связанными с Covid-19, следите в этой хронике событий, она обновляется.

08:27 "Роскомнадзор" заблокировал сайт украинского министерства по делам оккупированных территорий. За информацию о том, что в "ДНР" и "ЛНР" якобы скрывают истинное положение дел с коронавирусом.

08:13 И десятка стран, где сделали больше всего тестов на коронавирус по состоянию на 20 апреля.

США - 4,026,360 Россия - 2,053,319 Германия - 1,728,357 Италия - 1,398,024 Испания - 930,230 ОАЭ - 790,000 Турция - 673,980 Южная Корея - 563,035 Канада - 559,578 Великобритания - 501,379

08:09 А вот первые десять стран по динамике заболеваемости. На четвертом месте - Россия, где массово тестируют население. Прирост новых больных в РФ выше, чем в Италии, Испании и Франции. Но на первом месте все равно США.

08:00 Первая десятка стран по смертности от коронавируса за вчерашний день. Больше всего в США, Франции и Италии.

07:51 В Германии число случаев COVID-19 за сутки возросло на 1785.

07:45 Дональд Трамп полностью остановит миграцию в США. Правда, причина - не столько вирус, сколько безработица в самой Америке.

07:34 Вот карта коронавируса за вчерашний день.