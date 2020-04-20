Главный санитарный врач Украины и замминистр здравоохранения Виктор Ляшко готовит представление к министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы он инициировал перед Кабинетом министров Украины продление карантина.

Решение о его смягчении карантинных мер в определенных сферах может принять Кабмин на заседании в среду, 22 апреля.

Об этом сообщил Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Речь идет о продлении карантина как минимум до 12 мая.

"Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник, 27 апреля", - заявил он.

"Карантин у нас заканчивается ориентировочно 24 апреля, поэтому сейчас мы готовим представление главного санитарного врача Украины к министру здравоохранения, чтобы он инициировал перед Кабинетом министров Украины продление карантина. В дальнейшем на заседании правительства будут рассмотрены вопросы относительно определенных сфер. И именно правительство принимает те или иные решения относительно смягчения или более жесткого карантина в определенной сфере. Поэтому давайте подождем среду, когда будет заседание Кабинета министров Украины", - сказал Ляшко.

По его словам, если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть около 125 тысяч заболевших Covid-19.

"Сейчас у нас 5700 случаев подтвержденных. Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои позитивные результаты", - подчеркнул он.

"В то же время мы в Министерстве здравоохранения говорим и о эпидемической составляющей, и мы понимаем сверхважные вещи, которые должны быть и применяться населением для того, чтобы предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. А это необходимо увеличивать немного физическую подвижность. Поэтому мы анонсируем некоторые вещи, которые будем предлагать Кабинету министров Украины: в условиях карантина что можно смягчить для того, чтобы увеличить подвижность без значительного вреда для противоэпидемических мероприятий, которые мы внедряем. Плюс мы позволим восстанавливать некоторые сферы экономики, если они будут придерживаться условий противоэпидемических, если они будут выписаны четко и утверждены приказом Минздрава или постановлением главного государственного санитарного врача Украины", - сказал Ляшко.

Ранее о продлении карантина после 24 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщала "Страна", на утро 20 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 5 710 человек.