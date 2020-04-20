Сегодня цена на майские фьючерсы нефти WTI достигла к концу торгов минус 37,6 долларов за баррель, впервые в истории став отрицательной. Это значит, что деньги должен заплатить покупателю продавец, а не наоборот.

На самом деле обрушение цены еще не обозначает, что продавцы нефти будут доплачивать покупателям. Ведь на биржах торгуют не реальной нефтью, а производными ценными бумагами на фьючерсы - деривативами. То есть нынешнее ценовое пике - пока всего лишь игры финансовых спекулянтов. А причина такой игры простая: сегодня последний день, когда можно продать майские фьючерсы. Вот их и сбывают.

В то же время биржевые фьючерсы задают тенденцию. Если низкие цены удержатся в течение двух недель, то это отразится и на стоимости "живой" нефти.

Майский обвал поясняется высокими запасами нефти в США на фоне спада спроса на нее (ведь многие страны сейчас на карантине, а экономика на спаде). Тем более, что сделка о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вступает в силу только с 1 мая. А до того саудиты продолжат наполнять мировой рынок (в том числе и американский) большими объемами нефти.

А значит, в мае будет колоссальный переизбыток "Черного золота" за счет апрельских поставок. И трейдеры так быстро распродают нефть WTI, чтобы избежать физической поставки - ведь американские хранилища почти заполнены и нефть девать в мае будет некуда в буквальном смысле слова.

В то же время июньские фьючерсы намного выше майских, но тоже стремительно падают. Буквально за час они обвалились с 22,7 долларов за баррель до 21 доллара. То есть пока общая тенденция удешевления нефти сохраняется.

Сегодня также подешевели фьючерсы на нефть Brent - до 26,5 долларов за баррель. А к вечеру нефть этой марки упала в цене уже до 25,9 долларов за баррель.

К слову, эксперты не исключают, что нынешнее падение цен на нефть до отрицательных значений - игра американских нефтяников и банков, чтоб выбить господдержку для отрасли.

"Минус - это когда вам платят, чтобы вы просто забрали или вывезли нефть. Не обязательно не хватает резервуаров. Просто не хотят останавливать добычу, потому что нужно отдавать кредиты. Будут банкротить компании. На май так пошло, потому что США вошло в пик истории с вирусом. В марте сланцевики шли на банкротство где-то на 120 млрд долларов. Затем традиционная добыча добавила еще прогнозов на банкротство на 250 млрд. Идеальное время, чтобы банки списали долги и взяли на это деньги у правительства США", - говорит "Стране" аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук

Как писала "Страна", рекордное падение произошло за считанные часы: еще около 17:0 по Киеву нефть торговали за $10,87, а к 20:30 она уже стоила $2,5. После чего ушла в минус.

Мы также сообщали, что после роста на фоне известия о сделке ОПЕК мировые цены на нефть пошли вниз из-за данных о запасах в США.